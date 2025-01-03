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وكالة الأنباء الفلسطينية: 6 شهداء بينهم 3 أطفال في قصف إسرائيلي على مدينة غزة

Lebanon 24
03-01-2025 | 09:09
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