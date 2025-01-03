Advertisement

أخبار عاجلة

مندوب روسيا بمجلس الأمن: يجب ألا تتحول المستشفيات في قطاع غزة إلى ساحات حرب ولا بد من تمكين كوادرها من العمل

Lebanon 24
03-01-2025 | 11:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مندوبة واشنطن في مجلس الأمن: من الضروري أن تكون العمليات الإسرائيلية في اليمن منسقة ولا تهدد البنى التحتية
lebanon 24
04/01/2025 01:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: روسيا تستغل مجلس الأمن لتبرير هجماتها على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا
lebanon 24
04/01/2025 01:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب الصين: نحث إسرائيل على وقف العمليات العسكرية بشكل فوري في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية
lebanon 24
04/01/2025 01:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب روسيا في مجلس الأمن: لا يمكن الحديث عن دور لحلف الناتو في تسوية الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
04/01/2025 01:56:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:16 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:36 | 2025-01-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:32 | 2025-01-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:48 | 2025-01-03
18:44 | 2025-01-03
18:43 | 2025-01-03
18:28 | 2025-01-03
18:26 | 2025-01-03
17:52 | 2025-01-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24