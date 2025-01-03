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مكتب الإعلام الحكومي بغزة: العدو الإسرائيلي يواصل تدمير مستشفيات شمال غزة ويحرم 40 ألف فلسطيني من الرعاية الصحية في إطار سياسة تهجير ممنهجة

Lebanon 24
03-01-2025 | 11:34
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