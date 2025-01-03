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سانا نقلا عن مصدر بالداخلية: إلقاء القبض في حمص على ساهر النداف أحد مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري

Lebanon 24
03-01-2025 | 16:14
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