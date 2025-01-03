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مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: إسرائيل تتجاهل القانون الدولي في غزة ويجب حماية المستشفيات أثناء النزاعات

Lebanon 24
03-01-2025 | 18:48
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