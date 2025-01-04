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الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تتصدى لـ 16 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة
Lebanon 24
04-01-2025
|
00:14
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