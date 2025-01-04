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هآرتس: 8 أعضاء في الكنيست يدعون وزير الدفاع لإصدار أمر بتدمير مصادر المياه والغذاء والطاقة في شمال غزة ويطالبون الجيش بتطهير شمال غزة من السكان

Lebanon 24
04-01-2025 | 01:49
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