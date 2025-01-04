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أخبار عاجلة
رئيس وزراء العراق: جنبنا بلادنا أن تكون ساحة للحرب خلال الأشهر الماضية
Lebanon 24
04-01-2025
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03:10
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