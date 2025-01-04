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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر: لا يمكن للمدنيين في لبنان تحمّل انهيار وقف إطلاق النار الذي قد يُعيدهم إلى المزيد من الموت والدمار

Lebanon 24
04-01-2025 | 05:58
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