Advertisement

أخبار عاجلة

المدير العام لشركة روس آتوم الروسية: المشاورات ستستمر مع مدير وكالة الطاقة ونأمل تشغيل محطة زابوروجيا قريبا

Lebanon 24
04-01-2025 | 23:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المدير العام لشركة روس آتوم الروسية: المشاورات ستستمر مع مدير وكالة الطاقة ونأمل تشغيل محطة زابوروجيا قريبا
lebanon 24
05/01/2025 10:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام لشركة روس آتوم الروسية: الوضع في محطة زابوروجيا تحت السيطرة التامة من حيث التكنولوجيا النووية
lebanon 24
05/01/2025 10:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: زيارتي لطهران كانت هامة ونأمل مواصلة الحوار لأن هناك مسائل عالقة
lebanon 24
05/01/2025 10:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة سانا: قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع يلتقي مع عبدالله الدردري مساعد الأمين العام والمدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي
lebanon 24
05/01/2025 10:37:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:32 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:19 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:11 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:03 | 2025-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:29 | 2025-01-05
03:28 | 2025-01-05
03:26 | 2025-01-05
03:20 | 2025-01-05
03:18 | 2025-01-05
03:18 | 2025-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24