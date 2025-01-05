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جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف واسعة لمنازل في حي الصفطاوي شمال غرب غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
05-01-2025 | 04:28
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