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وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد الخليفي: بحثنا مع الوفد السوري خطوات تساهم في بناء دولة سوريا الغد

Lebanon 24
05-01-2025 | 06:39
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