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الحكومة الهولندية: المبعوث الهولندي إلى سوريا أجري محادثات في دمشق ونقل رسائل من وزير الخارجية حول أهمية الانتقال السياسي الشامل وحماية الأقليات

Lebanon 24
05-01-2025 | 12:40
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