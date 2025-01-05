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القناة 14 الإسرائيلية: الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام من خلال بناء عوائق وسط سيناء

Lebanon 24
05-01-2025 | 14:00
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