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بن غفير: من يسعون إلى إنهاء الحرب في غزة سيحصلون على حرب في الضفة الغربية

Lebanon 24
06-01-2025 | 03:45
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