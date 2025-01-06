16
o
بيروت
17
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
7
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي: إذا لم يعد المختطفون فقد نحكم قطاع غزة ونحفره كله ونقتل عشرات آلاف المخربين
Lebanon 24
06-01-2025
|
07:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 غارة على أهداف في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن اغتيال العشرات من عناصر حماس
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نفذنا بالتعاون مع الشاباك أكثر من 100 غارة على أهداف في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية أسفرت عن اغتيال العشرات من عناصر حماس
06/01/2025 19:03:44
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: يجب إنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: يجب إنهاء الحرب والانتقال بغزة لنموذج مشابه للضفة الغربية
06/01/2025 19:03:44
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: يجب منح الأولوية لإعادة الرهائن دفعة واحدة والذهاب لصفقة شاملة
06/01/2025 19:03:44
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: الاستيطان في غزة لن يعود وهو غير وارد
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن وزير التعاون الإقليمي: الاستيطان في غزة لن يعود وهو غير وارد
06/01/2025 19:03:44
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة ارتبطت برجل يصغرها بـ 40 عامًا... اليكم هويتها (صورة)
13:48 | 2025-01-05
05/01/2025 01:48:30
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. ممثلة سورية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)
Lebanon 24
زوجها كان وزيرا في عهد الأسد.. ممثلة سورية شهيرة تحتفل بعيد ميلادها (صور)
01:56 | 2025-01-06
06/01/2025 01:56:26
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من أزمة والده.. ابن راغب علامة يُثير الجدل بحركاته شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
04:10 | 2025-01-06
06/01/2025 04:10:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن "نفق لحزب الله".. ما كُشف مثير جداً!
Lebanon 24
مفاجأة عن "نفق لحزب الله".. ما كُشف مثير جداً!
14:00 | 2025-01-05
05/01/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سرّ إطلالة وفيق صفا.. رسالة ود من "حزب الله" للسعودية!
Lebanon 24
هذا سرّ إطلالة وفيق صفا.. رسالة ود من "حزب الله" للسعودية!
13:30 | 2025-01-05
05/01/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:03 | 2025-01-06
هوكشتاين: الجيش الإسرائيلي سيخرج بشكل كامل من لبنان
12:03 | 2025-01-06
هوكشتاين: تنفيذ اتفاق وقف النار بالجنوب اللبناني ليس سهلاً
12:02 | 2025-01-06
هوكشتاين: ملتزمون بدعم الجيش اللبنانيّ
12:01 | 2025-01-06
هوكشتاين: الأساس هو أن يكون الجيش اللبناني هو الكيان الوحيد الذي يؤمن الأمن لسكان جنوب لبنان والتواجد عند الخط الأزرق وأهنئ لجنة المراقبة على عملها
12:01 | 2025-01-06
هوكشتاين: انسحابات الجيش الإسرائيلي ستستمر حتى تُصبح القوات الإسرائيلية خارج الأراضي اللبنانية بشكل تام
12:00 | 2025-01-06
هوكشتاين: أجريت مباحثات مع بري بشأن وقف إطلاق النار وقبل زيارتي لعين التينة زرتُ الناقورة وشاركنا بترؤس اجتماع اللجنة المعنية بمراقبة وقف إطلاق النار
فيديو
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
Lebanon 24
"أنا ست عايزة انبسط".. فنانة شهيرة تتعرّض للهجوم بسبب حضور أولادها زفافها وهكذا ردت (فيديو)
03:30 | 2025-01-06
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
Lebanon 24
"حافظ كان أكثر حكمة من بشار".. نجم سوري شهير يتخوف من موجات عنف في سوريا (فيديو)
02:49 | 2025-01-06
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
Lebanon 24
في أقوى هجوم: دريد لحام لبشار الأسد: الله لا يسامحك.. وهذا ما قاله عن أحمد الشرع (فيديو)
23:37 | 2025-01-05
06/01/2025 19:03:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24