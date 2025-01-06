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القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر سيبحث غدا سبل هزيمة الإرهاب في الضفة الغربية
Lebanon 24
06-01-2025
|
07:59
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