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القسام وكتائب الأقصى في مخيم جنين: السلطة تجاوزت الخطوط الحمراء وقتلت الأبرياء بشكل مقصود وممنهج

Lebanon 24
06-01-2025 | 12:47
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