جنبلاط: "شو حلوة سوريا وأحلى هلّق لأنهّا حرّة" وأقول للسفراء لا تُفوّتوا هذه الفرصة واعطوا فرصة للشرع انسوا ماضيه وماضيه "ناصع البياض"

Lebanon 24