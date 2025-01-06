جنبلاط: لا أخشى على مسيحيي سوريا والأهمّ ان نتعاون مع الدول التي يمكن ان تحدّ من النفوذ الاسرائيلي وقد اخذ الشعب السوري وشهداء لبنان العدالة بسقوط الأسد

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