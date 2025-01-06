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هيئة البث الإسرائيلية: عدد أفراد الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل إلى 826 ضابطا وجنديا

Lebanon 24
06-01-2025 | 16:11
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