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الدفاع المدني في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلاً في منطقة شارع حميد غربي غزة

Lebanon 24
06-01-2025 | 17:51
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