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وكالة أ ب: إسرائيل وحماس تقتربان من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
07-01-2025 | 07:30
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