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معاريف عن ناتان إيشيل المقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب ومن المؤسف خسارة حياة جندي آخر بعد الآف دفعوا الثمن

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:12
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