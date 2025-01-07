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رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يقدم تشريعا لمعاقبة الجنائية الدولية لاستهدافها إسرائيل

Lebanon 24
07-01-2025 | 10:17
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