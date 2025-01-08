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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل 3 شبان فلسطينيين عقب استهدافهم بطائرة مسيّرة في منطقة الأغوار بالضفة الغربية بعد محاولتهم زرع عبوة ناسفة

Lebanon 24
08-01-2025 | 04:04
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