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إذاعة الجيش الإسرائيلي: بيان المتحدث العسكري هغاري ضد وزير الدفاع جاء بعلم وموافقة رئيس هيئة الأركان هاليفي

Lebanon 24
08-01-2025 | 09:47
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