الجميّل: حاولنا انتخاب رئيس مدني بدءً من ميشال معوض وصولاً لجهاد أزعور لكن التعطيل منعننا من ذلك ولبنان اليوم على مفترق طرق في ظلّ وجود إسرائيلي على الأراضي اللبنانية ووجود ميلشيا لا نعلم كيفية التعاطي معها

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