الجميّل حول احتمال زيارته لسوريا: كل شيء محتمل ونحن لا نزال في مرحلة الاكتشف وحتى الساعة ما قيل على لسان الشرع عن لبنان مشجع جدا ولم أطلب موعدا للقائه

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