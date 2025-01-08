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"نيويورك تايمز" عن خبراء: المقاطع والصور التي حملها جنود إسرائيليون لأنفسهم في غزة قد تفسر كأدلة على جرائم خطيرة

Lebanon 24
08-01-2025 | 17:48
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