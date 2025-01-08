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إدارة العمليات العسكرية في سوريا تدعو العسكريين والمدنيين في مدينة جبا بمحافظة القنيطرة إلى تسليم السلاح خلال 24 ساعة منعا للمساءلة القانونية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
08-01-2025 | 23:17
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