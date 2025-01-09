النائب فيصل كرامي: نتطلّع الى طريقة جديدة في الحكم وبالتطابق مع شركائنا في الوطن في رئيس اصلاحي متعاون مع الحكومة ورئيسها ويرعى حوارًا حقيقيًا مع الجميع

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