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سي إن إن عن مسؤولين إسرائيليين: نتنياهو ألغى خططه لحضور تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في 20 كانون الثاني

Lebanon 24
09-01-2025 | 10:34
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