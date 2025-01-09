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استشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته إثر قصف إسرائيلي استهدف خياماً تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس

Lebanon 24
09-01-2025 | 18:49
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