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الأمم المتحدة تتوقع استقرار النمو الاقتصادي العالمي عند 2.8% في 2025

Lebanon 24
09-01-2025 | 19:03
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