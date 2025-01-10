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"يديعوت أحرونوت": القوات الإسرائيلية ستبقي وجودها في محيط عملياتي مداه 15 كلم داخل أراضي سوريا

Lebanon 24
10-01-2025 | 00:35
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