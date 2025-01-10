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رئيس الوزراء الباكستاني: أهنئ جوزف عون على انتخابه رئيسا للبنان وأتمنى نجاحه في مساعيه لقيادة البلاد نحو السلام والاستقرار والإزدهار

Lebanon 24
10-01-2025 | 01:57
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