ميقاتي: هل تنتظرون من رئيس البلاد أن يقول أن السلاح مُشرع للجميع؟ نحن اليوم أمام مرحلة جديدة يجب أن تشهد على سحب السلاح من جنوب الليطاني وإرساء الإستقرار في الجنوب وكل لبنان

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