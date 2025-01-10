Advertisement

أخبار عاجلة

نائبة المبعوث الأممي: لابد أن تؤدي قرارات الإدارة السورية الجديدة إلى انتخابات عادلة وشفافة

Lebanon 24
10-01-2025 | 16:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأممي إلى سوريا: ندعو إلى انتخابات حرة وعادلة في سوريا بعد نهاية المرحلة الانتقالية
lebanon 24
11/01/2025 03:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
نائبة المبعوث الأممي: سوريا أمامها فرصة حقيقية "للخروج من الظلام إلى النور"
lebanon 24
11/01/2025 03:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
مساعدة وزير الخارجية الأميركي لـ"الشرق": سيتعين على الإدارة الأميركية الجديدة اتخاذ العديد من القرارات بشأن مجموعة العقوبات المفروضة على سوريا
lebanon 24
11/01/2025 03:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الأنباء الفرنسية عن وزير الخارجية الإيطالي: قائد الإدارة السورية الجديدة أعرب عن استعداده لمنع الهجرة غير الشرعية
lebanon 24
11/01/2025 03:00:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:44 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2025-01-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:53 | 2025-01-10
18:51 | 2025-01-10
18:12 | 2025-01-10
18:05 | 2025-01-10
17:46 | 2025-01-10
17:44 | 2025-01-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24