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مختار قرية المعلقة في القنيطرة لسكاي نيوز عربية: تلقينا وعودا من الإدارة الجديدة بسوريا بالقدوم للمنطقة ولم يأت أحد

Lebanon 24
11-01-2025 | 02:39
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