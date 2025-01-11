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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من جنوب قطاع غزة باتجاه كرم أبو سالم

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:15
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