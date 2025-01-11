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الرئيس عون: لم آتِ لأعمل في السياسة انا آت لبناء دولة، والدولة لا تقوم الا على العدالة، وعلى المساواة بين جميع المكونات التي تجمعها هوية واحدة

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:55
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