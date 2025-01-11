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رئيس الجمهورية: نأمل ان يتم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لكي يتم وضع الأمور على السكة الصحيحة، ونبدأ ببناء جسور الثقة مع الخارج الجاهز
Lebanon 24
11-01-2025
|
04:56
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