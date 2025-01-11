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الرئيس عون: لدينا القدرات والامكانات والطاقات البشرية وهذه ثروة مستدامة قادرة على الإنتاج، وأهم من الثروات الطبيعية المطلوب فقط هو النية الصافية لمصلحة لبنان وليس للمصلحة الشخصية

Lebanon 24
11-01-2025 | 04:57
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