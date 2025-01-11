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أ.ف.ب: ميقاتي يصل إلى دمشق للقاء الشرع في أول زيارة لرئيس وزراء لبناني منذ 2010

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:07
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