الرئيس عون تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أعرب له عن تهنئة الملك سلمان بن عبد العزيز وتهنئة سموه بانتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية

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