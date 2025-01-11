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الخارجية العمانية: قائد الإدارة الانتقالية السورية أحمد الشرع يلتقي في العاصمة السورية السفير المتجول بوزارة الخارجية العمانية عبدالعزيز الهنائي

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:36
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