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وكالة الأنباء الفلسطينية: إصابة شاب بالرصاص في هجوم لمستعمرين على قرية يتما جنوبي نابلس في الضفة الغربية

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:47
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