Advertisement

أخبار عاجلة

الإدارة الكردية: أي هجوم على سد تشرين في حلب أو تدميره يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية

Lebanon 24
11-01-2025 | 05:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب وزير الخارجية الروسي: تصرفات الولايات المتحدة في مجال الأمن الدولي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة إن لم تكن كارثية
lebanon 24
11/01/2025 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية تركيا: أعتقد أنه يجب منح الإدارة السورية الجديدة فرصة لمعالجة وجود وحدات حماية الشعب الكردية في البلاد
lebanon 24
11/01/2025 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو نفذ هجمات في منطقة خان يونس ضد عدد ممن شاركوا في هجوم 7 تشرين الاول
lebanon 24
11/01/2025 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الإدارة الذاتية الكردية: على المجتمع الدولي التحرك للحد من الممارسات التركية بشمال شرق سوريا
lebanon 24
11/01/2025 15:29:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:29 | 2025-01-11
08:20 | 2025-01-11
08:19 | 2025-01-11
08:08 | 2025-01-11
07:50 | 2025-01-11
07:49 | 2025-01-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24