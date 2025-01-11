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وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 46.537 شهيدا و109.571 مصابا منذ 7 نشرين الأول 2023

Lebanon 24
11-01-2025 | 06:12
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